Samsung поделилась 9-ю особенностями Galaxy S9

Представители Samsung поделились информацией о 9-ти особенностях нового флагмана Galaxy S9. Об этом корейская компания рассказала серией рекламных роликов на YouTube.

В первую очередь внимание уделили безрамочному дизайну экрана, получившему название Infinity Display. В особенности, защитному стеклу Corning Gorilla Glass 5, оберегающему дисплей Super AMOLED. Задняя крышка отличается от предшественников глубоким черным цветом выделен сканер сетчатки.

Galaxy S9 превосходит S8 качеством двух стереодинамиков AKG с эффектом Dolby Atmos. Максимальная громкость звуков увеличилась на 40%. Улучшения коснулись также функционала помощник Bixbу для камеры. Теперь он способен переводить текст демонстрировать результат в дополненной реальности. Сама же камера научилась снимать ролики с разрешением 720p при 960 кадрах/с, что лучше любого конкурента на рынке. Диафрагма способна принимать два значения: f/2,4 для яркого света и f/1,5 - для лучшей четкости в сумерках. Galaxy S9+ оснащен двойной камерой с теле и широкоугольными объективами. Более того, любое видео можно замедлить и даже превратить в GIF-анимацию.

Отдельного видео удостоилась система биометрического распознавания владельцев. Она состоит из сканера глаз и технологии распознавания лиц, которые можно комбинировать между собой. И конечно же, имеется сенсор для пальца, переместившийся под заднюю камеру.

В новинке стала доступна обновленная версия док-станции DeX Pad. Она позволяет подключать устройство в качестве тачпада и клавиатуры для оптимизированного управления на широкоформатном мониторе. И, наконец, последняя фишка - AR Emoji. Эта призвана конкурировать с Apple Animoji. Galaxy S9 предоставит людям возможность делать анимацию с персонажами, созданными на основе их лиц.