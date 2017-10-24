Американцы создали мягкую роборуку с сенсорами нажатия и давления

Инженеры из США создали мягкую роботическую "руку", снабдив её сенсорами нажатия, искривления формы и давления. Свои достижения американцы описали в статье для издания Advanced Materials.

Группа мастеров во главе с Дженнифер Льюис решили проблему механических захватывающих устройств с удержанием предметов. Большинство роборук роняют объекты из-за плохой приспособляемости к их форме и необходимой силе сдавливания. Для этого американские изобретатели придумали систему механического анализа и реакции на изменения формы.

По итогам работы они распечатали на 3D-принтере актуатор из гибкого эластомера. Сборная матрица устройства состоит из трех силиконовых компонентов, из которых сделали сеть из сложных тонких каналов. Один работал как пневматическая система сгибания, а другие заполнялись неньютоновским гелем, обеспечивающим ионную проводимость. Изменения позиции канала посылает в центр обработки данных сигнал о необходимости усилить давление или наоборот - разжать.

Таким образом получился соматочувствительный манипулятор из трех "пальцев", способный удерживать различные предметы и автоматически подстраиваться под их условия. Во время тестирования ему подносили мячи, отличающиеся размером, массой и рельефом. Роборука успешно приспособилась к каждому из них, подобрав нужную комбинацию вышеупомянутых факторов. Испытания прошли в температурных режимах от -10 до +95 градусов по Цельсию.