Вышла новая версия VK Admin для IOS

Новая версия VK Admin вышла для пользователей IOS. Вконтакте сделал приложение для управления сообществами более удобным.

В открытый доступ вышла новая версия VK Admin. Сами разработчики делают акцент на том, что в ней появилось больше функционала для управления уведомлениями. Администраторы получили возможность реагировать на действия клиентов с максимальной скоростью. Система оповещения «Колокольчик» сможет сообщать о новых комментариях, новостях, упоминаниях и прочем. Добавился статус Online у сообществ, теперь администраторы могут включать его сами, если готовы мгновенное ответить на любые вопросы. После включения статуса пользователь увидит «кнопку», которая призывает написать администрации.

Кроме того, улучшена структура приложения. Пользователи активно осваивают новинку и ждут новых обновлений.