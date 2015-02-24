Apple идёт на уступки правительству, чтобы сохранить рынок в Китае

Компания Apple, долго не шедшая на уступки китайскому правительству, подчинилась. Эксперты из США критикуют компанию за нарушение политики конфиденциальности.

Контроль над операциями китайских пользователей в iCloud перешёл к местной фирме. Apple передали им ключи шифрования, поддавшись требованию властей страны. Переговоры шли долго, о начале сотрудничества Apple и China’s Chen Guangcheng было известно уже в прошлом году. Эта компания тесно связана с Коммунистической партией Китая. Решение Apple выполнить требования китайских властей и передать им ключи шифрования связано со стремлением сохранить рынок сбыта здесь. Для американского гиганта Китай — третий по величине канал продаж, после США и Европы.

Пользователи, не согласные с такой политикой конфиденциальности могут удалить свои аккаунты и перевести их в новый центр обработки данных. Вероятно, желающих сделать это будет много: хорошо известно о пренебрежении китайским правительством правом граждан на частную переписку. Китайская полиция имеет право получать доступ к данных любых аккаунтов, зарегистрированных в Китае. Эксперты из США уже осудили Apple за такое решение: «Шифрование — это лучшая защита от несанкционированного доступа. Отдавать ключи от шифрования потенциальным нарушителям конфиденциальности пользователей неправильно». Однако Apple гарантирует безопасность и уверяет, что большинство пользователей не почувствуют никаких изменений.