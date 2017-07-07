Российские эксперты советуют срочно удалить приложение GetContact. По их словам, оно похищает со смартфонов пользовательскую информацию.

GetContact создано для мобильных телефонов и призвано подписывать телефонные номера, которые пока отсутствуют в списках контактов. Программа при первом запуске запрашивает у владельца доступ к контактам. После получения такого разрешения она анализирует сохраненные данные и направляет её в базу данных разработчиков. Однако россияне обратили внимание, что при помощи GetContact можно узнать, как их телефонный номер сохранен на чужих устройствах.

Специалисты считают, что система опасна для владельцев смартфонов. Они отмечают, что копирование такой информации можно считать воровством конфиденциальных данных. Создатели GetContact могут извлечь сведения из серверов и распоряжаться ими по своему усмотрению. Не исключено, что их намерения окажутся зловредными.

Кроме того, сами пользователи могут непреднамеренно скомпрометировать своих близких, специфических подписав их в контактах. В результате посторонние люди смогут ознакомиться с наименованием. Стоит отметить, что GetContact уже запретили на территории Казахстана и Азербайджана. Некоторые эксперты пишут на своих ресурсах, как можно удалить сохраненную информацию о себе из базы приложения.