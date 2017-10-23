Пользователям «ВКонтакте» доступен новый вариант авторизации через Google

Разработчики «ВКонтакте» представили обновления для мобильного приложения. У пользователей теперь появилась возможность авторизации «ВКонтакте» через аккаунт в Google.

В конце февраля 2018 года у пользователей социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность авторизации через аккаунт в Google. До этого войти в эту социальную сеть можно было после внутренней регистрации или воспользовавшись аккаунтом в Facebook. С чем связаны обновления разработчики пока не прокомментировали. Насколько будет популярен такой способ авторизации покажет время.

Кроме того, незначительно изменился интерфейс страницы входа в мобильном приложении «ВКонтакте»: ссылка «Зарегистрироваться» теперь располагается на зелёном фоне (стала более заметной), а под ней находятся ссылки для авторизации через Facebook и Google. Пользователи спокойно встретили обновления, не выразив бурного восторга. Многим интересно, планируется ли ввести в социальную сеть авторизацию через Telegram.