Amazon выкупила проект разработки "умных" дверных звонков от Ring

Одна из самых крупных корпораций торговли в Сети Amazon купила проект "умного" дверного звонка компании Ring. По предварительным данным, за этот проект Amazon заплатила около 1 миллиарда долларов.

Стало известно о том, что компания Amazon приобрела стартап Ring, который касается разработки звонков, которые оснащены видеонаблюдением и имеет возможность подключения к интернету. Отмечается, что данная технология разрабатывается для того, чтобы обеспечить безопасность жилья людей.

Как сообщается, благодаря новой разработке, любой человек вне зависимости от своего местоположения, сможет узнать, что происходит около его дома. Для этого потребуется только подключение к интернету и камера дверного звонка.

В настоящий момент точная сумма, за которую Amazon приобрел стартап Ring не сообщается, однако некоторые источники отмечают, что проект "умного" дверного звонка обошелся компании примерно в 1 миллиард американских долларов.