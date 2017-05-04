В Сети показали видео с испытаний самого длиннокрылого самолета Stratolaunch

24-25 февраля состоялось первое испытание самого длиннокрылого в мире самолета - Stratolaunch. Вскоре после этого в Сети опубликовали видеозаписи этого процесса.

Stratolaunch представляет собой огромную конструкцию из двух 72-метровых корпусов, которые соединены промежуточным крылом. Размах крыльев столь необычного транспорта является рекордной - 117 метров. Его "пустая" масса составляет 250 тонн, а при полной загрузке - 590. Такую громадину заставляют двигаться шесть двигателей модели Pratt&Whitney PW4056. При помощи этого средства инженеры планируют запускать из стратосферы ракеты-носители, призванные доставлять грузы на низкую орбиту Земли.

Во время практических тестов создатели Stratolaunch несколько раз прокатили свое изобретение по взлетной полосе. Целью этих испытаний было проверить эффективность двигателей и бортовых компьютеров. Максимальная скорость, с которой двигался Stratolaunch, составила 74 километра в час.