"ВКонтакте" получила функцию сбора денег в беседах

Администраторы соцсети "ВКонтакте" предоставили пользователям возможность собирать деньги в беседах. Такую функцию запустили 28 февраля.

Эту функцию люди ждали достаточно долгое время. Отныне же они смогут быстро и комфортно переводить финансовые средства для какой-либо цели. Организаторы беседы или группового чата задает размер суммы. Кроме того, алгоритм социальной сети способен точно определить необходимое количество денег с каждого участника. Каждый участник беседы сможет увидеть накопившуюся сумму рядом с названием сообщества.

Теперь пользователи "ВКонтакте" могут на платформе соцсети скидываться деньгами. Для этого необходимо лишь привязать к аккаунту свою кредитную карточку или вводить данные вручную в каждом отдельном случае. Разработчики отмечают, что для карт системы Mastercard и Maestro всё ещё актуальна особая акция. Согласно её условиям, каждый желающий может переводить до 75 тысяч ежемесячно без комиссии. Стоит напомнить, что "ВКонтакте" ввела денежные переводы между владельцами аккаунтов в сентябре 2016 года. А около года назад она запустила сервис пожертвований в пользу групп.