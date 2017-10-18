В сети появился клип рок-группы, который создал искусственный интеллект

На просторах видеохостинга YouTube появился клип на песню одной из американских начинающих рок-групп. Примечательно, что он был создан искусственным интеллектом и был оценен пользователями сети как весьма занятный.

В сети набирает популярность ролик, опубликованный на официальном канале одной американской музыкальной рок-группы, популярность которой еще не столь возросла. Тем не менее, благодаря новому клипу они смогли неплохо прославиться. Это произошло потому, что они создавали не обычным способом, как если бы его монтировкой занимались люди. Клип был создан с помощью искусственного интеллекта и оправдал все ожидания заказчиков. Пока что услуги нейросети не так уж и популярны среди исполнителей, поэтому, можно сказать, что эта группа была первооткрывателем.

Стоит отметить, что в комментариях под клипом, который сделал искусственный интеллект, осталось достаточно много положительных отзывов. Многие посчитали, что ролик вышел весьма неплохим. Тем не менее, звучали и другие комментарии, чьи создатели были против того, чтобы ИИ заменил реальных людей в этой сфере.