Миллиард человек смогут одновременно общаться в новом чате Viber

Миллиард человек смогут одновременно переписываться в новом расширенном чате Viber. О появлении такой функции разработчики объявили 27 февраля.

В обновленном клиенте белорусского проекта появилась возможность добавления в общую чат-группу восьмой части всего населения планеты. С начала весны любой пользователь сможет на бесплатной основе организовать на платформе мессенджера отдельное сообщество открытого или закрытого типа. Их участники смогут видеть лишь имен собеседников, а подробная информация, например, телефонные номера будут недоступны.

Аналитики отмечают, что Viber набирает популярность среди жителей Земли, однако пока очень далека от показателей такого гиганта индустрии, как WhatsApp. Практический потенциал от столь большого наполнения чата невысок. Вероятно, Viber пошли на такие меры в рамках маркетинговой акции для привлечения новой аудитории. В настоящее время WhatsApp может объединить в одной беседе 256 аккаунтов, Telegram выдерживает 30 тысяч в обычной и 100 тысяч - в супергруппе.