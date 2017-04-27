Художник создал для пчел искусственные цветы с нектаром и пыльцой

Художник Майкл Кэнди из Австралии специально для пчел создал систему искусственного цветка с нектаром и пыльцой. Об этом пишет издание Deezen.

В последнее время ученые обеспокоены вымиранием самого массового в мире опылителя - пчелы. Исследователи из США зафиксировали, что за 2014-2015 их популяция в стране уменьшилась на 42%.

В связи с этой проблемой Майкл Кэнди предложил искусственные цветы с четырьмя лепестками. Во время экспериментов самым эффективным цветом признали светлый оттенок рапсовых. В центральной части аппарата выведена трубка, через которую подается нектар. Рядом на трех выдвижных тычинках размещена пыльца. Автор проекта воссоздал состав нектара на основе воды и сахара, а пыльцу собрал в хранилищах пчелиных ульев.

Судя по размещенному на YouTube ролику, комплекс работает и пользуется популярностью среди насекомых. Однако разработчики не уточняют, как их система будет способствовать распространению пчел, ведь она устанавливается на участках, где уже цветут органические растения.