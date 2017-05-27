Эксперт отыскал "смертельную" уязвимость Windows

Программист Набил Ахмед отыскал в операционной системе Windows "смертельную" уязвимость, доступную хакерам. О своём открытии эксперт написал в личном блоге.

По информации специалиста, обнаруженная недоработка в системе безопасности протокола SMBv3 может позволить злоумышленникам удаленно спровоцировать "синий экран смерти". Специальный набор команд, прописанных в системном коде, способен запустить ошибку ядра. Система попытается прочесть данные, размещенные по указанному адресу, что приведет к мгновенному сбою.

Набил Ахмед отмечает, что эта системная ошибка угрожает нормальной работе пользователей Windows 8.1 и серверной сборки Windows Server 2012 R2. Он разместил на своей странице пошаговый видеоотчет о запуске зловредного процесса и опубликовал PoC-код уязвимости.