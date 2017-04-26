В США запретили искать "оружие" в Google-Покупках

В США сервис Google-Покупки запретил пользователям использовать поиск фраз, которые содержат слово "оружие" (gun). На это обратило внимание издание Business Insider.

В связи с действиями сотрудников компании, для поиска стали недоступны такие позиции, как водяные или строительные пистолеты, которые в английском также используют форму gun. Более того, из поисковой системы исчезла продукция, относящаяся к популярным рок-группам Sex Pistols и Guns N' Roses.

25 февраля пресс-служба Google на своей странице в Twitter отметила, что ранее в системе произошел сбой. Из-за человеческого фактора в поисковике "Покупок" появилось множество результатов, связанных со "скользящим прикладом" для карабина AR-15. Администрация была вынуждена оперативно удалять эти данные, ибо они противоречат политике Google. Позже поступило заявление о том, что компания начала работать над устранением неполадок.