Vodafone намерен создать для космонавтов сеть 4G-связи на Луне

Мировой мобильный оператор Vodafone намерен в 2019 запустить на Луне сеть 4G-связи для космонавтов. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба компании.

Согласно планам, все необходимое оборудование для проекта будет доставлено на спутник в процессе космической операции фирмы PTScientists из Германии. Эта компания вскоре запустит на Луну ракету Falcon 9 для реализации первого в истории частного полета.

Носитель, по предположениям оператора, транспортирует к лунной поверхности несколько телефонных мачт производства Nokia. С их помощью Vodafone установит покрытие, которое обеспечит видеонаблюдение за Луной в высоком качестве. Помимо этого, сеть позволит связать два "лунохода" от Audi между собой и с прилунившимся кораблем ALINA, который станет для аппаратов своеобразным центром. В сообщении отмечают, что машины Audi исследуют поверхность спутника и помогут определить её пригодность для дальнейшей колонизации землянами.