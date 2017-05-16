«МегаФон» привяжет мобильные счета пользователей к Apple Pay и Samsung Pay

Руководство компании «МегаФон» совместно с MasterCard запускает проект, согласно которому привяжет мобильные счета абонентов к Apple Pay и Samsung Pay. Услуга будет доступна в России. Об этом сообщается на сайте Mobile World Congress, мероприятия которого обычно проходят в Барселоне.

Компания «МегаФон» придумала новый проект, который ее руководство развернет в России. Так, совместно с компанией MasterCard она предоставит своим клиентам использовать мобильный счет для оплаты товаров. Манипуляцию можно будет проводить офлайн. Так, она создаст виртуальные банковские карты, которые будут привязаны к номеру мобильного телефона. В личном кабинете оператора сотовой связи можно будет синхронизировать его с Apple Pay и Samsung Pay.

В «МегаФоне» уверяют, что подобной практики еще не было во всем мире, однако она должна с успехом войти в России. Между тем, аналитики считают, что, возможно, система, которую предлагает компания, приживется среди пользователей, однако для этого первоначально их нужно убедить, что их средства будут находится в безопасности.