"Лучше человека": ИИ одолел 20 юристов в анализе документов

Искусственный интеллект одолел 20 профессиональных юристов в состязании по анализу документов. Об этом сообщает пресс-служба компании LawGeex.

Людям и машинному алгоритму предоставили пять договоров о неразглашении информации. Участника эксперимента предстояло изучить бумаги и выделить в них пункты, которые были несовершенны с юридической точки зрения. За каждое указание стоило баллов. В итоге средний балл юристов по всем случаям достиг 85%. Однако ИИ справился с задачей намного лучше - на 94%.

Представители компании отмечают, что учили три года учили свою систему, демонстрируя десятки тысяч различных письменных соглашений. В это же время все люди был опытными юристами с немалым опытом в профессии и работе с делами о неразглашении. В соревновании участвовали сотрудники престижных фирм правовой помощи и больших компаний, таких как Goldman Sachs.

LawGeex считает, что её технология в будущем сможет принять на себя задачи экспертов, связанные с изучением юридических документов. Это позволит избавиться от большого количества тормозящей бумажной волокиты и снизить стоимость работы правоведов.