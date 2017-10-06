На MWC MediaTek показала 8-ядерный процессор Helio P60 с ИИ

Представители компании MediaTek показали высокомощный 8-ядерный процессор Helio P60, поддерживающий ИИ. Презентация состоялась 26 февраля в рамках выставки MWC.

Helio P60 стала первой системой на кристаллах, которая соединила в себе гибридный многоядерный процессор и фирменную технологию искусствнного интеллекта - NeuroPilot. Высокую производительность комплексу обеспечивает совместная работа 4 Arm Cortex A73 и 4 - A53, с частотой по 2,0 ГГц. Вместе они расширяют возможности ЦП примерно на 70%, если сравнивать с предыдущими моделями от производителя. Создатели отмечают, что Helio P60 разработан с помощью новинки FinFET 12 нм, которая обеспечивает исключительную эффективность расхода энергии.

Т.Л. Ли, директор отделения беспроводных коммуникаций MediaTek, заявил, что революционные решения разработчиков смогут изменить сложившиеся ожидания потребителей от смартфонов. По словам руководителя, Helio P60 созданный специально для нужд ИИ. Чипсет сможет обеспечить детекцию лица с технологией глубинного обучения, смарт-режими камер, распознавание предметов и ландшафтов, а также многих других функций приложений. В добавок ко всему, этот процессор будет обладать доступным ценником.