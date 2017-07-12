Apple использовала облако Google Cloud Platform для хранения своих данных

Сотрудники Apple начали пользоваться облаком Google Cloud Platform для сохранения пользовательских данных из iCloud в "облаке". Об этом пишут аналитики CNBC, ориентируясь на сведения от iOS Security Guide.

Ранее отчеты Apple по системе безопасности свидетельствовали о том, что компания пользуется разработками Amazon Web Services и Microsoft Azure. Но согласно очередному документу, опубликованному в январе, последняя система исчезла из списка. Вместо этого там появилось упоминание о платформе удаленного хранилища, созданной Google.

Эксперты подчеркивают, что в отчете не указано, как долго Apple прибегает к услугам Cloud Platform. А представители учреждения пока отказываются предоставлять официальный комментарий своего решения.