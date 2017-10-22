Робот из Германии научился приносить пиво из холодильника

В Германии ученые научили робота приносить пиво из холодильника по заказу человека. Так написал интернет-ресурс ChallengeRocket.

Инженеры оснастили аппарат искусственным интеллектом, который теперь способен принять заказ на хмельной напиток определенного бренда, доехать до холодильника, отыскать нужную бутылку и транспортировать её к людям, предварительно закрыв дверцу. Сам робот состоит из микрофона, RGB-D камеры, ноутбука, корпуса, трехсуставного манипулятора, системы перемещения и лазерного сканера для анализа пространства впереди.

В этом процессе важную роль играет искусственный интеллект, который распознает бытовую технику и пивные марки. Чтобы достичь желаемого результата, немецким изобретателям пришлось написать алгоритм семантической сегментации. Чтобы научить нейросеть находить требуемый продукт, ему пришлось "скормить" 60 изображений банок и бутылок, расположенные на 20 разных фонах.