Европа требует у Apple, Google и Microsoft предоставить данные пользователей

Европейский Союз обратился к Соединённым Штатам Америки с требованием немедленно предоставлять любые «облачные» данные своих пользователей со всего мира.





Для ЕС это требование представляется вполне логичным и обоснованным, поскольку дело идёт не о простом желании, а о преступлении. Так Европа требует у Apple, Google и Microsoft «делиться» электронными доказательствами с европейскими следственными органами. К «преступникам» относятся, в первую очередь, компании, ведущие бизнес на территории ЕС, независимо от того, где хранится их информация.



Американские технические гиганты пытаются оспорить это положение по нескольким причинам. Во-первых, пользователи потеряют доверие к «облачным» хранилищам, что принесёт убытки разработчикам. Кроме того, это положение идёт вразрез с законами как США, так и ЕС, где приватность личности тщательно защищается. В-третьих, между субъектами уже заключён договор о взаимной правовой помощи. Но ЕС утверждает, что его скорость недостаточна. Эксперты же считают, что это решение не будет предъявлено, поскольку оно только «страшилка» для США перед очередным важным двусторонним соглашением.