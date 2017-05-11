Браузер Google Chrome для Windows 10 оснастили самой долгожданной функцией для устройств с сенсорными экранами. Накануне произошел релиз ее тестовой сборки.

Интернет-браузер Google Chrome является весьма популярным среди пользователей сети по всему миру. Чтобы всегда быть на шаг впереди от конкурентов, его разработчики постепенно внедряют в него все больше новшеств. Последнее из них пользователи встретили с довольством, так как новую функцию ждали уже на протяжении нескольких лет.

Так, специально для устройств с сенсорным экраном внедрили функцию, которая позволяет обновлять экран, не задействую неудобную многим кнопку «Обновить эту страницу», находящуюся в верхней части экрана под первой открытой вкладкой. Теперь для этого можно сделать лишь одно движение пальцем – свайп вниз. Функция уже давно была доступна для устройств с операционными системами Android и iOS, однако не работала на компьютерах с сенсорными экранами.