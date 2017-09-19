Готовясь к сделке с «Евросетью», «Связной» тестирует новый формат магазинов

В Москве в трех магазинах «Связного», на улице Красная Пресня, Ленинградском шоссе и Рязанском проспекте, тестируется новый формат магазинов. Меры предусмотрены в рамках подготовки сети к сделке по объединению с «Евросетью».

СМИ сообщают о новых подробностях, которые стали известны относительно сделки между владельцами торговых сетей «Евросеть» и «Связной». Так, хозяин последней Олег Малис проводит в трех своих торговых точках эксперимент, в ходе которого открывает новый формат магазинов. Он включает в себя наличие новых вывесок, более широкий ассортимент товара и новую концепцию продаж.

Новый формат уже активно внедряется в трех магазинах «Связного». Так, на их полках под разными вывесками находятся не только привычные смартфоны и подобная техника, но также есть там и шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры и гаджеты «умного» дома. Для того, чтобы хорошо рассмотреть и даже протестировать товар, для клиентов предусмотрены зоны с диванами.

Ранее информационное агентство «Версия. Инфо» сообщало, что компания «Евросеть» запустила акцию по обмену старых смартфонов на новые.