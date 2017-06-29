Samsung Galaxy S8 внезапно подешевел

24 февраля фирменные магазины Samsung снизили цены на действующий флагман S серии – Samsung Galaxy S8. Скидка в 50 долларов, появившаяся на смартфон в этот день, связана с тем, что 25 февраля южно-корейская компания анонсировала выход нового флагмана – Samsung Galaxy S9.

На сегодняшний день стоимость Samsung Galaxy S8 составляет 700-800 долларов. Такая разница объясняется комплектацией девайса. S8 был анонсирован еще в 2017 году, однако несмотря на это, до сих пор относится к флагманам серии. Новый смартфон Samsung Galaxy S9 может стать реальным конкурентом для iPhoneX от компании Apple. Сейчас iPhoneX является лидером по качеству сборки и производительности, а сам бренд Apple – лидером продаж.

Galaxy S8 получил дисплей, диагональю 5,8 дюймов с 2К-разрешением, отличную цветопередачу, 12-мегапиксельную камеру с аппертурой 1,7. К тому же, смартфон имеет самый мощный процессор, доступный на данный момент – Snapdragon 835. Однако стоить отметить, что уже на конференции MWC-2018 будут анонсированы девайсы с процессорами нового поколения – 845. В РФ Galaxy S9 может появиться лишь летом 2018 года. Его стоимость и характеристики будут анонсированы 25 февраля в 20:00 по мск.