Эксперты: Голосовые помощники станут важнее смартфонов

Человечество пользуется смартфонами более двадцати лет и продолжает их развивать. Одним из важных элементов «умного» телефона стали голосовые помощники, которые должны облегчать нам жизнь.

Первый голосовой помощник Siri от компании Apple появился в 2010 году. Если раньше они помогали составить расписание и узнать время, то сегодня помогают при вождении и могут управлять светом в спальне.

Голосовые ассистенты развиваются, распространяясь на большее количество устройств, одним из которых являются «умные» динамики. Они не используются в полную силу, но скоро будет возможность просто говорить вслух и получать помощь.

Некоторые полагают, что голосовые помощники ограничены рамками операционных систем создателей, но на практике это не так. Google Assistant доступен на iPhone, а Cortana – Android и Apple. А компании Microsoft и Amazon приняли решение о сотрудничестве в данной сфере.

Многие считают голосовых помощников игрушками, но они уже успели войти в нашу жизнь и начали помогать в работе. Известны случаи, когда целые компании прибегали к их помощи.

Приняв одну из фраз за команду, голосовые помощники могут начать записывать все нами сказанное. К примеру, Apple хранит голосовые запросы Siri по 18 месяцев. Оба эти фактора предоставляют прекрасные возможности для шпионажа.