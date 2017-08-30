Google выпускает инновационную AR-технологию для смартфонов

Компания Google выпускает для смартфонов инновационную AR-технологию SDK ARCore. В пресс-службе отметили, что новинку презентуют на выставке Mobile world Congress.

В сообщении написано, что разработка будет доступна для более 13 моделей, работающих на операционной системе Android 8.0 Oreo. Вскоре её смогут опробовать владельцы передовых телефонов от OnePlus, Samsung, Google, LG и ASUS ZenFone AR, который специально разработан для дополненной реальности. При помощи своих устройств они могут наблюдать окружающий мир, дополненный виртуальными объектами. Вскоре список поддерживаемых устройств должен расшириться, ведь Google договаривается о партнерстве с другими популярными производителями.

Информация об ARCore впервые прозвучала в минувшем августе на фоне запуска новой версии Android. 23 февраля, ещё до MWC, представители Google позволили разработчикам создавать мобильные приложения с поддержкой новой технологии версии 1.0.