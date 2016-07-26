Pokémon GO представит игру по мотивам «Охотников за привидениями»

Создатели Pokémon GO представят игру по мотивам популярнейшей медиафраншизы «Охотники за привидениями». Название проекта – Ghostbusters World, и там, в соответствии с общей концепцией Pokémon GO, геймерам тоже придётся заняться ловлей, но не покемонов, а призраков, как сообщает VistaNews.

Новая игра появится в этом году для пользователей ОС iOS и Android. Кроме поиска призраков, предполагают, что там будут и сражения с некоторыми из них. Также создатели анонсировали внедрение в Ghostbusters World неких новых технологий, которые в разных версиях Pokémon GO реализованы в настоящее время не были.

Детали игры станут известны ближе к концу марта. Геймеры выражают надежду, что новая игрушка по «Охотникам за привидениями» получится качественнее консольного проекта по мотивам последнего фильма.