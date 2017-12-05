Эксперты: Google стал универсальным сервисом для работодателей

«Информация, найдена о Вас в Google – вот Ваше новое резюме», - утверждает автор книги «Какого цвета Ваш парашют» Р.Н. Боллс. Полезней резюме в наше время окажется та информация, которую будущий работодатель найдет о человеке в интернете.

По его мнению, раньше резюме на бумаге, как и рекомендации друзей, было единственным, что несло информацию о людях для будущих работодателей. Но он не мог представить, каким человек был в прошлом и что сможет представлять в будущем.

По статистике 87% взрослых людей в США имеют аккаунт в той, или иной социальной сети. Не важно, Instagram, Facebook, YouTube – все, что было сделано человеком в интернете там и останется. Этим и руководствуется 91% работодателей США, когда собирают информацию, выданную в поисковых запросах Google о человеке.

И более 69% работодателей руководствуются полученной информацией, которая влияет на решение о приеме на работу. Причем важна любая деталь. Причиной отказа может послужить: плохая грамматика или иная грубая ошибка в профиле, неосторожное высказывание в чей-либо адрес, нахождение на видео в состоянии алкогольного опьянения. Все это может указать на то, что человек соврал в своем резюме, и повлечь за собой отказ.

Единственное, что можно сделать с резюме, которое покажет Google, это – редактировать, заполнять и дополнять.