Полиция США получила около 1,6 тысяч ложных звонков с iPhone

Американской полиции ежедневно поступает около 20 ложных экстренных звонков с продукции компании Apple. Отмечается, что с октября 2017 года было совершено уже около 1,6 ложных звонков.

Как стало известно, преимущественно ложные звонки об экстренной ситуации поступают в полицию США с iPhone и Apple Watch. Все сигналы идут из города Элк-Гров, в котором находится сервисный центр Apple. За последние 4 месяца полиция США приняла уже около 1,6 тысячи ложных сообщений об угрожающей людям опасности, в течение дня таких звонков может быть более 20. Зачастую, на том конце провода полицейские слышат разговоры людей о ремонте техники.

Отмечается, что в компании Apple знакомы с подобной проблемой, однако они до сих пор не знают, с какого именно устройства поступают тревожные звонки и не могут устранить проблему.

Стоит отметить, что подобное стало происходить после обновления операционной системы, когда пользователям предоставили возможность звонить в экстренные службы даже при отсутствии мобильной связи.