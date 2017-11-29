Искусственная шерсть полярного медведя "спрятала" кролика от тепловизора

Китайские ученые создали искусственную шерсть полярного медведя, которая полностью скрыла температуру кролика от тепловизор. Об этом сообщает статья издания Advanced Materials.

Сотрудники Чжэцзянского университета разработали синтетическую ткань из фиброиновых волокон, которая способна необычайно хорошо сохранять тепло. К идее их подтолкнуло наблюдение за белыми медведями и структуре их мехового покрытия, которое защищает животное от арктических морозов. Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что эффективность шерсти обеспечивают полости в волосках.

По примеру такой структуры изобретатели создали собственный термоизолирующий материал. Для этих целей они приспособили волокна, добытые из особого белка - фиброина. Его выделяют некоторые насекомые, в частности, шелкопряды. Полую структуру они делали при помощи метода freeze-spinning. Для этого вязкий водный раствор пропускали через зону низкой температуры, что провоцировало направленное образование ледяных кристаллов.

Полученную ткань исследователи протестировали на кролике. Часть тела подопытного накрывали куском материала, а затем выясняли уровень теплового рассеивания посредством инфракрасной камеры. В итоге зафиксировали, что разработанное фиброиновое делает живой объект практически невидимым на тепловизорах, что свидетельствует об исключительном сохранении тепловой энергии.

Создатели утверждают, что способны заставить свою разработку ещё и генерировать тепло. Для этого они намерены поместить в ткань углеродные нанотрубки. Придав им напряжение до 5 вольт, температуру комплекса можно повысить до +35 градусов по Цельсию. По ранним подсчетам, применение пористого материала позволит людям снизить расход энергии на отопление примерно на 50%.