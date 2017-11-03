Китайский гиперзвуковой пассажирский самолет шокировал мировую общественность

Инновационная концепция гиперзвукового пассажирского самолета, разработанная китайскими учеными, шокировала мировую общественность. Самолет может сможет развивать скорость до 6 тысяч километров в час.

Согласно сведениям представителей проекта, которые непосредственно работали над созданием концепции гиперзвукового самолета, летательный аппарат способен лететь со скоростью 6 тысяч километров в час, а это практически в шесть раз превосходит скорость звука.

Руководитель проекта Цуй Кай отмечает, что они уже успели протестировать модель самолета в аэродинамической трубе, и испытание прошло весьма успешно.

Сама конструкция напоминает биплан или самолетоноситель и оснащена двойными крыльями, что и способствует сверхъестественной скорости. Следовательно, если проект будет воплощен в жизнь, гиперзвуковой самолет сможет перевозить пассажиров из Пекина в Нью-Йорк за два часа.