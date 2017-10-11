Intel выпустит ноутбуки с поддержкой 5G в следующем году

Представители компании Intel обещают выпустить ноутбуки с поддержкой 5G уже в следующем году. В масштабной проект вовлечены такие производители как Microsoft, Lenovo, Dell и HP.

В следующем году пользователи смогут полностью подключиться к связи пятого поколения и наслаждаться качественным 5G на территории большинства стран мира. Многие уже готовятся к обеспечению бесперебойной связи, и 5G может появиться уже к следующему рождеству, когда можно будет говорить о надежном источнике.

Таким образом, компания Intel окажет содействие некоторым производителям компьютеров в обеспечении их устройств поддержкой связи 5G. Крупнейшие корпорации, такие как Microsoft, Lenovo, Dell и HP уже заключили договора с Intel.

На следующей неделе будет впервые представлена концепция ноутбука с поддержкой связи пятого поколения в рамках выставки MWC, которую уже нарекли таким себе парадом инноваций.