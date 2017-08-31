Американцы хотят запускать грузы в космос большой катапультой

Американцы основали стартап SpinLaunch и хотят запускать в космос грузы при помощи большой катапульты. Об этом пишет издание TechCrunch.

Создатель идеи Джонатон Яни утверждает, что при использовании кинетической энергии центрифуги, быстро вращающейся в вакууме, можно достичь высоких результатов в космической транспортировке. Такая система позволит разогнать объекты до скорости в 4828 километров в час. Для реализации проекта разработчики уже получили от инвесторов 30 миллионов долларов.

По словам Джонатона Яни, SpinLaunch обойдется в разы дешевле доставки на космических носителях от компаний SpaceX и Blue Origin. Ракеты требуют затрат в размере от 5 до 100 миллионов долларов. При этом катапульта способна справиться с аналогичным заданием лишь за 500 тысяч. Огромным преимуществом такого метода можно считать отсутствие необходимости в топливе.

Сейчас энтузиасты SpinLaunch вот уже три года работают над своей технологией. Сроки первых практических испытаний пока неизвестны.