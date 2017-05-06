Эксперты в области мобильных технологий считают, что у флагмана Meizu X2 появится дополнительный дисплей на задней панели. По их мнению, это и другие характеристики позволят китайскому смартфону составить конкуренцию Samsung Galaxy S9, как сообщает VladTime.

Meizu X2 будет представлен в скором времени. Разработчики отметили, что там будет сочетаться очень хорошее качество с низкой ценой. В интернете заявили, что в числе опций смартфона может быть и дополнительный дисплей на задней панели, подобно Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Китайский производитель в настоящее время эту информацию не подтвердил.

По предварительной информации, у Meizu X2 точно будет микропроцессор Qualcomm Snapdragon-845, добавление которого, впрочем, эксперты предрекают у многих производителей. Стоимость нового смартфона – примерно 27 тысяч рублей. Это дешевле предполагаемой цены на Samsung Galaxy S9 вдвое.