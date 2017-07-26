Американский поставщик фильмов и сериалов Netflix добавит три новых индийских развлекательных проекта в свой кататог. Это Leila, Ghoul and Crocodile, и у всех из них разные жанры.

Leila – это адаптация романа Прайага Акбара, где рассказывается история женщины, которая ищет дочь, потерянную 16 лет назад. Ghoul – ужасы, смешанные с детективом. Фильм основан на арабском фольклоре. Наконец, сюжет Crocodile заключается в расследовании тайны убийства девушки, пропавшей в Гоа, как сообщает новостное издание «Версия.Инфо».

Когда именно пройдут показы проектов в Netflix, в настоящее время не известно. Ранее Netflix уже анонсировал добавление и других индийских проектов. Сегодня, в частности, прошёл первый показ Sacred Games.