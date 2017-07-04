«ВКонтакте» добавили новые подарки и стикеры к 23 февраля

Администрация социальной сети «ВКонтакте» объявила о введении новых подарков и стикеров ко Дню Защитника Отечества. Один из них, а именно красная звезда с надписью «23 февраля», можно трижды отправить бесплатно.

Набор стикеров «Сержант Пёс» стоит 9 голосов. Купить его можно в магазине стикеров. В описании сказано, что этот персонаж «всегда на страже отечества и диалогов». В целом, такую инициативу администрации «ВКонтакте» интернет-пользователи встретили без особого воодушевления, как сообщает «Версия.Инфо».

Некоторые отметили, что разработчики стали повторяться с видом тематических подарков, указывая, что на прошлый 23 февраля они были похожи. Другие подчеркнули, что «Сержант Пёс» гораздо слабее прочих персонажей стикеров по настроению и оформлению.