Илон Маск слил в соцсеть секретный пароль от глобального Wi-Fi

Илон Маск, основатель компании SpaceX, случайно слил в социальную сеть секретный пароль для доступа к глобальному Wi-Fi. Такая публикация появилась на его странице в Twitter 23 февраля.

Днем ранее SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9. С его помощью на околоземную орбиту были доставлены спутники Microsat 2a и Microsat 2b для обеспечения беспроводного интернет покрытия. Кроме того, на борту был телекоммуникационный орбитальный аппарат Paz из Испании.

В пятницу Илон Маск решил отметить реализацию проекта шуткой. Он разместил на своей странице юмористический пост, в котором указал, что код доступа к сети - "марсиане". Бизнесмен попросил подписчиков никому не сообщать эту информацию.

Пользователи Twitter оценили юмор Илона Маска и написали ему остроумные комментарии. Некоторые пообещали сохранить тайну Wi-Fi. Другие комментаторы, напротив, посоветовали автору сменить пароль, потому что восемь символов - уже недостаточно. В качестве альтернативы они предложили martiansaresexy, что переводится, как "марсиане сексуальны". И наконец, владелец аккаунта bunny огорченно сообщил, что он "с Плутона".