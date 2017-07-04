Samsung создала человекоподобного робота Saram с ИИ

Samsung создала человекоподобного робота с искусственным интеллектом под названием Saram. Об этом рассказали в пресс-службе корпорации.

Андроида оснастили новейшим ИИ, который способен выполнять более 50 тысяч задач. Его также наделили модулем голосового управления. Благодаря ему человек сможет управлять и общаться с Saram, озвучивая ключевые команды. Согласно планам компании, разработка будет задействована в промышленности для поднятия и переноса тяжелых предметов. Кроме того, в будущем возможности устройства могут увеличить, позволив ему выполнять простые хирургические операции на дому.

Представители Samsung отметили, что в настоящее время готов лишь прототип, в котором задействованы лишь несколько основных функций. А ИИ все ещё находится в стадии бета-теста. Поэтому рано говорить о серийном производстве Saram. Дальнейшие испытания проведут на платформе Samsung Advanced Institute of Technology при поддержке экспертов из Исследовательского института DMC.