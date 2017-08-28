Украина объявила о постройке тестового участка Hyperloop в Днепре

В Украине запустят постройку тестового участка для аналога Hyperloop в городе Днепр. Об этом 22 февраля объявил глава министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам чиновника, власти страны инициировали организацию центра транспортных инноваций. Местные специалисты проведут научное исследование системы Hyperloop, докажут теоретическую возможность реализации, создадут соответствующую технологию и в конечном итоге построят для него тестовую площадку. Платформа для испытаний инновационного транспорта будет разработана благодаря финансовым вливаниям партнеров.

Инвестировать в украинский проект намерена компания, которая уже занимается строительством Hyperloop на территории Мексики. Кроме того, в нем примут участие эксперты из Академии наук, государственных предприятий "Укроборонпром" и "Южмаш", а также компании "Интерпайп" и Unit City.

Hyperloop - это идея американского предпринимателя Илона Маска, известного своими Tesla Motors и Space X. Она заключается в постройке системы стальных вакуумных труб, по которым будут ездить герметичные капсулы на грави-магнитной подушке. При таком подходе теоретически можно разогнаться до 1,2 тысячи километров в час.