Ministry of Supply выпустила куртку, регулирующую температуру с помощью ИИ

Корпорация Ministry of Supply представила на рынок свою новый продукт – «умную» куртку, которая способна регулировать температуру. Главное ее отличие от других аналогов – использование для этого ИИ.

Накануне корпорация Ministry of Supply выпустила новый продукт. Это куртка с подогревом. Невозможно не согласиться, что подобного товара на рынке уже достаточно много. Тем не менее, компания удивила потенциальных покупателей главной особенностью своей термоодежды. На обычных куртках с подогревом температуру нужно регулировать вручную, однако эта «умная» куртка использует для этой цели искусственный интеллект.

Так, куртка следит за изменением погоды на улице, а также за температурой тела своего владельца. Если на улице станет холоднее, куртка прибавит градусов нагрева, а если теплее – то убавит. На данный момент цена куртки составляет 295 долларов, однако в эту сумму не входит обогревательный жилет. Его нужно покупать отдельно, и стоит он 195 долларов.