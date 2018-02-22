Airbus опубликовал видео первого испытания аэротакси‍

Авиастроительный концерн Airbus опубликовал видео, на котором запечатлен первый полет аэротакси. Испытание инновационной технологии имели место в январе 2018 года.

В Сети стало доступно видео, опубликованное Airbus, на котором запечатлен процесс посадки первого в мире воздушного такси. Так, Alpha One поднялся в воздух и повис ровно на одну минуту, после чего мягко приземлился.

Несмотря на то, что в воздухе конструкция перебывала недолго, представители Airbus утверждают, что это только начало испытаний и вследствие конструкция будет усовершенствоваться. В частности, полет аэротакси длился на протяжении 53 секунд. Руководитель команды разработчиков Зак Лаври отметил, что за это время устройство потратило 8% заряда аккумулятора.

Аэротокси, по некоторым данным сможет перевозить одного пассажира или эквивалентный ему груз. Длина аэротакси достигает 6,2 метра, а ширина 5,7 метра.