Новый дизайн Snapchat возмутил больше 1 миллиона человек

Разработчикам Snapchat пришлось ответить на 1,2 миллиона возмущённых комментариев от пользователей. Всем им не понравился новый дизайн приложения.

Обновлённый дизайн приложения Snapchat настолько не понравился пользователям, что они создали петицию сайте Change.org с требованием вернуть старый интерфейс. Как минимум 1,2 миллиона человек подписали это требование. Компании придётся оперативно разработать обновление и успокоить возмущённых пользователей.

Разработчики оправдывают себя тем, что все обновления в дизайне делали с исключительной заботой о пользователях. Они просят дать приложению немного времени адаптироваться для каждого юзера: разделы «Друзья» и Discover со временем обязательно станут привычнее. Представители компании пообещали разработать обновление для упрощения навигации в приложении. Сначала оно выйдет для устройств Apple, а позже для Android. Тем не менее, вернуться к прежнему дизайну Snapchat категорически отказались, и попросили пользователей быть терпеливее и привыкать к обновлениям.