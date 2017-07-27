Jaguar Land Rover выпустила «неубиваемый» смартфон, распознающий прикосновение мокрых рук

Компания Jaguar Land Rover выпустила первый смартфон, стоимостью в 600 евро. Гаджет на Android выдержит падение с высоты в 1,8 метров, погружение в соленую воду и сможет распознать прикосновение мокрых рук или рук в перчатках.

Смартфон был разработан в коллаборации с компанией Bullitt Group, ему дали название Land Rover Explore. Разработчики сообщили, что вдохновением к созданию данного гаджета стал автомобиль-внедорожник Discovery. Известны его характеристики, которые понравятся любителям активного и экстремального отдыха. Смартфон без подзарядок сможет работать двое суток, при надобности, можно выбрать в два раза большую мощность аккумулятора.

Гаджет сможет выдержать и не сломаться от погружения как в пресную, так и в соленую воды. Смартфон можно ронять без вреда устройству с высоты в 1,8 метров. Новый телефон также выдерживает и продолжает работать при повышенной влажности и тряске. А экстремальные температуры никак на него не повлияют.

Смартфон, работающий на Android, может распознавать прикосновения мокрых рук или рук в перчатках. Его цена составит 600 евро. В дальнейшем компания планирует выпустить целую линейку подобных гаджетов.