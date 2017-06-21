«Росэлектроника» запустила серийный выпуск систем для «Умного дома»

«Росэлектроника», входящая в состав госкорпорации «Ростех», объявила о запуске производства систем для «Умного дома». Аппаратура предназначена для обеспечения безопасности дома и управления системами жизнеобеспечения.

Как сообщается, вся система оборудования работает от одного управляющего контроллера, который собирает данные от датчиков. В случай непредвиденных ситуаций контроллер оформляет сигнал тревоги, который отправляется на мобильный телефон владельца дома.

Основная комплектация системы «Умного дома» состоит из датчиков движения и камер видеонаблюдения. Дополнительно к набору можно добавить сенсоры, фиксирующие дым, газ и утечки воды. Такие датчики смогут анализировать работу устройств, расположенных в доме. Помимо этого, в комплект могут быть добавлены еще и устройства, которые принудительно смогут отключить от питания системы жизнеобеспечения дома. Все эти устройства будут фиксировать данные о возможных технических авариях и несанкционированных проникновениях.

В будущем в системах может появиться функция подключения к 3G, что обеспечит наблюдение за помещением в режиме реального времени. Подключать системы «Умного дома» можно будет как к жилым, так и к нежилым владениям.