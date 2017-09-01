Apple не внесла Пасху в календарь праздников в обновленной ОС для iPhone

В последние обновления прошивки для iPhone корпорация Apple не стала вносить Пасху в праздничный календарь. Об этом в четверг, 22 февраля, рассказал телеканал Fox News.

Как стало известно, в некоторых старых прошивках на iPhone, например, в обновлении 11. 2. 2 ОС Apple iOS, в календаре отображается Пасха, однако в новой версии 11. 2. 5 ее уже нет. Как передает телеканал, примечательно то, что корпорация Apple в новых календарях праздников сохранила такие мероприятия, как День флага США, День благодарения и Рождество.

Также сообщается о том, что в новой версии на свое устройство пользователь сможет добавить календари для иудеев, китайцев, мусульман, а для христиан в обновленной прошивке для ОС iPhone они отсутствует. Отмечается, что в календарях отсутствует не только Пасха, но и некоторые иудейские праздники.

В настоящий момент остается неизвестным, почему Apple не внесла христианскую Пасху в календарь праздники. Одни предполагают, что подобное произошло из-за технического сбоя, другие же выдвигают версию, что такое решение приняла сама корпорация.