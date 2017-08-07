22 февраля социальные сети Facebook и Instagram претерпевают сбои в работе. Пользователи практически со всего мира стали жаловаться, что не могут войти в аккаунт с компьютерного устройства. Между тем, мобильное приложение функционирует стабильно.

Накануне в СМИ стали появляться сообщения о том, что Facebook и Instagram претерпевают сбой в работе. После с подобными жалобами стали обращаться многие пользователи этих соцсетей. Оказалось, что на какое-то время они действительно были недоступны. Так, при попытке зайти на свою страницу, пользователь компьютерного устройства видел сообщение: «Извините, что-то пошло не так». Далее указывалось, что технические неполадки уже устраняются, и о положительном исходе сообщат, как только все будет исправлено. Спустя какое-то время на официальной странице Facebook сообщили, что все улажено, однако пользователи из некоторых стран жаловались, что проблема не отступила.

Ранее агентство «Версия. Инфо» сообщало о новой функции, которая появится в Facebook. Так, сейчас в социальной сети началось тестирование, в ходе которого пользователи могут добавлять в свою ленту 3D-посты.