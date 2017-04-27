Ученые изобрели лазер для зарядки смартфонов
Ученые из Вашингтонского университета создали новое устройство, которое заряжает смартфона на расстоянии, используя для этого лазер. Работа нового зарядного устройства уже прошла испытания, что было снято на видео и опубликовано на сайте университета.
Как стало известно, в скором времени для зарядки телефонов могут не понадобиться различные кабели и переходники. Группа ученых, работающая на базе Вашингтонского университета, создала новое зарядное устройство, которое лазером заряжает гаджеты. Видео с испытанием новой зарядки было размещено на сайте Вашингтонского университета.
На задней стороне смартфона исследователи разместили специальную ячейку, которая «ловит» луч лазера и принимает зарядку. Скорость зарядки не уступает стандартным методам, при этом, лазер смог охватить площадь в 97 квадратных сантиметров с расстояния в 4,3 метра. Лазер сможет определять, готов ли смартфон заряжаться. Гаджет же отправляет лазеру высокочастотные сигналы, сообщая о своем местонахождении. При этом, все эти сигналы человек не слышит и не улавливает. Для защиты пользователя от случайного столкновения с лучом от лазера, его оснастили 4 дополнительными защитными лучами. При соприкосновении луча с человеком, лазер автоматически отключается.