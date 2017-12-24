В Сети появилось доказательство наличия тройной камеры у Huawei P20 Plus

В Сеть слили фото нового флагмана Huawei P20 Plus, разработчики которого не представили его официально. Опубликованные кадры подтверждают, что новинка будет обладать тройной камерой.

Судя по опубликованным снимкам, информацию о том, что новые Huawei P20 и Huawei P20 Plus будут иметь тройную камеру на задней панели, можно считать правдивой. На фото достаточно четко можно рассмотреть три объектива, а также еще один сенсор с вертикальной ориентацией. Стоит отметить, что сам дизайн модуля камеры существенно отличается от того, что ранее показывали рендеры в Сети. Предполагается, что благодаря этой камере станет возможным делать снимки с разрешением до 40 Мп, а также 5-кратный оптический зум.

Напомним, что ранее компания Huawei сообщила, что в рамках своего крупного мероприятия намерена представить сразу три новинки: Huawei P20, Huawei P20 Plus и Huawei P20 Lite. Отмечается, что премьера состоится 27 марта 2018 года в Париже.