Накануне в столице состоялась важная международная конференции «Образ будущего и компетенции выпускника-2030». В ходе нее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что для детей, которые пойдут в школу в 2019 году, формат сдачи ЕГЭ изменится до виртуальной реальности.

Накануне замминистра образования и науки России Сергей Кравцов сделал важное заявление относительно того, какие изменения будут предприняты в системе образования в последующие годы. Так, прежде всего они будут касаться сдачи ЕГЭ выпускниками школ. Замминистра образования подчеркнул, что это очень важный этап, которому в министерстве хотят уделить внимание. Известно, что в настоящее время многие люди все чаще предпочитают зарубежное образование отечественному. По этой причине эта система в России требует вмешательства.

На вышеупомянутой конференции были упомянуты некоторые изменения, которые в будущем затронут школы и вузы. Так, Кравцов рассказал, что в формат сдачи ЕГЭ войдет виртуальная реальность. Таким образом, в проверке результатов экзамена больше не будут участвовать люди, их заменят компьютерные системы. Также в Министерстве образования хотят уделить больше внимания воспитанию школьников. Результаты такого образования также будут включены в ЕГЭ.