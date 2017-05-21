В Facebook появится возможность публикации 3D-постов

Разработчики социальной сети Facebook сообщили о началах тестирования новой функции, которая позволит пользователям добавлять в свои новостные ленты посты в 3D-формате. В таком режиме будет доступна функция вращения изображений.

Как сообщается, основной упор в новой функции разработчики сделали на коммерции. Компания Facebook уже заявила о начале заключений партнерских соглашений, которые предусматривают развитие интеграций 3D-картинок, созданных на сторонних приложениях.

Как считают разработчики, новая функция будет нести маркетинговый ход. Уже появились данные о том, что Facebook будет сотрудничать с Sony. 3D-посты в новостных лентах можно будет вращать, используя мышку или совершая движения на сенсорном экране.

О новой функции стало известно из официального блога компании Facebook. Проект уже тестируется и может появиться в соцсети уже в скором времени.